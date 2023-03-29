Чистый убыток составил 11,3 млрд руб.

В России сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка", пришедшая на замену McDonald's после ухода американской компании из России, оказалась убыточной в первый год работы.

Как сообщает "Прайм" со ссылкой на отчетность компании, по итогам 2022 года компания "Система ПБО", которая оперирует сетью ресторанов, сообщила о чистом убытке в 11,3 млрд руб.

Общая выручка по сравнению с 2021 годом снизилась на 2,3% — до 73,5 млрд руб.

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Уход McDonald's из России

После российского вторжения в Украину американская сеть фастфуда McDonald's приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ.

16 мая 2022 года стало известно, что McDonald's окончательно покидает российский рынок.

12 июня 2022 года в РФ открылся заменитель McDonald's - "Вкусно - и точка".

СМИ писали о том, что новоиспеченный фаст-фуд выживает благодаря запасам McDonald's, после исчерпания которых владельцам придется перейти на 100% импортозамещение.

В сентябре 2022 года сообщалось, что новая сеть не продает наборы с игрушками. Как объяснили в компании, свой аналог популярного комбо-набора с игрушкой "Хэппи мил", которым славится McDonald's, ресторан вводить не будет, так как есть сложности с поставками игрушек.

Также сообщалось, что в меню новой сети – квашеная капуста и компот.

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