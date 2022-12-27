Рестораны до сих пор работают без названия.

В сети ресторанов под управлением ""КСБ Віктары Рэстараны", заменившей MсDonald's после ухода американской компании с беларуского рынка, обновили меню.

В него добавили новые позиции с беларускими названиями, сообщает беларуское издание "Зеркало".

Появились такие позиции, как бургер "Шляхецкі" (с квашеной капустой и плавленным сыром) и бургер "Панскі" (с курицей и плавленным сыром).

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Вместо газировки теперь предлагают облепиховый или клюквенный компот из сухофруктов (узвар).

Появился и беларуский аналог картошки фри и картофельных дипов – "Духмяная Бульба фры".

Остальные позиции, как и раньше, подчистую копируют меню ресторанов McDonald’s, вот только в названияк больше нет приставки "Мак".

Уход McDonald’s из Беларуси

11 ноября стало известно, что в связи с тем, что Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины, McDonald’s уходит с беларуского рынка. Ожидалось, что в ресторанах откроется российская сеть "Вкусно и точка", ранее заменившая McDonald’s в России. Об этом сообщала и сама компания, отметив, что рестораны будут находиться под управлением беларуского юрлица "КСБ Віктары Рэстараны".

Уже 28 ноября в помещениях, где размещались заведения McDonald’s, снова начали принимать посетителей. Новые заведения заработали без вывесок. Брендирование ресторанов выполнено в цветах, похожих на гамму российской сети "Вкусно – и точка", но само название нигде фигурирует. На сайте "КСБ Віктары Рэстараны" также название новых ресторанов не указывается.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко крайне позитивно отреагировал на уход компании с рынка и даже поблагодарил Бога за это.

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