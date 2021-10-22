При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое.

Monobank возобновил работу с платежной системой VISA.

Как сообщили УНИАН на горячей линии monobank на данный момент проблема полностью устранена.

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Все платежи, которые были сорваны из-за неполадок в работе системы будут возвращены на банковские карты клиентов monobank.

Что стало причиной сбоя на данный момент не сообщается.

Cбой в работе системы:

22 октября 2021 года клиенты monobank заявили о проблемах при проведении транзакций с картой VISA. При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появлялось уведомление о техническом сбое.

Платежная система выдавала ошибку как при попытке совершить транзакцию онлайн-платежом, так и при попытке оплатить покупку в магазине при помощи карты.

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко