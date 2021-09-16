Пользователю нужно всего лишь нажать на сумму баланса, и она будет скрыта от посторонних глаз.

Клиенты Monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Об этом в Telegram-канале сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Читайте такжеТри самых частых ошибки при оформлении кредита

Гороховский рассказал клиентам банка, как скрыть баланс карты от посторонних глаз, не прибегая к услугам фотошопа.

Пользователю нужно всего лишь нажать на сумму баланса, и она будет скрыта.

"Если серьезно, эта штука уже давненько работает..., как и режим "Инкогнито", который включается двойным тапом на баланс на главном экране или долгим тапом на иконку при входе в приложение", – пишет Гороховский.

Режим "Инкогнито":

Ранее клиентам Monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений Monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко