Клиенты Monobank смогут пользоваться банкоматами mono.

Клиенты первого в Украине банка без отделений Monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Об этом в Telegram-канале сообщил сооснователь банка Олег Гороховский.

Читайте такжеКлиенты Monobank смогут скрыть баланс карты от посторонних глаз: как это сделатьПо словам Гороховского, банкоматы будут максимально простыми и удобными для клиентов банка.

"К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат mono. Будем делать из него красивую, простую и удобную машину", - отметил Гороховский.

Когда планируется запуск и где именно появятся первые банкоматы, пока не сообщается

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты Monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам Monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений Monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко