Об этом сообщил инвестор Reface Сергей Токарев на своей странице в Facebook.

Украинская компания Reface, которая работает с искусственным интеллектом, способным менять лица на фото и видео, персонифицировала реферальные ссылки для Monobank.

Об этом сообщил инвестор Reface Сергей Токарев на своей странице в Facebook.

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Отныне приглашения от клиентов банка своим друзьям присоединиться к банку могут выглядеть, как профессиональные рекламные ролики с участием самих пользователей. Чтобы создать такое приглашение, надо загрузить свое селфи и выбрать пол и язык. Далее программа меняет лицо актера в коротком ироничном ролике-приглашении.

В результате пользователь становится главным героем рекламной кампании.

"За персонализированным клиентским опытом – будущее. Мы в Reface сделали на это ставку с самого начала, и каждая новая коллаборация – тому подтверждение. Сейчас, вместе с mono и banda, мы переосмыслили реферальную программу, превратив довольно скучную историю в интерактивный процесс. То, что раньше было привычной реферальной ссылкой, стало персональной видеозаписью", - написал Сергей Токарев.

Как отмечают в Monobank, около миллиона пользователей присоединились к банку именно через реферальную программу.

Напомним, в конце прошлого года приложение Reface попал в рейтинг Best Apps от Google Play

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Автор: УНИАН