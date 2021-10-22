При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появляется уведомление о техническом сбое.

Клиенты Monobank заявляют о проблемах при проведении транзакций с картой VISA.

Данную информацию УНИАН подтвердили на горячей линии Monobank. При попытке воспользоваться картой, на экранах смартфонов появляется уведомление о техническом сбое.

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Как отметили в Monobank, на данный момент наблюдаются проблемы при проведении платежных операций с картами VISA.

Платежная система выдает ошибку как при попытке совершить транзакцию онлайн-платежом, так и при попытке оплатить покупку в магазине при помощи карты.

В банке отметили, что на данный момент проводятся работы по устранению проблемы. Причины неполадки на данный момент не известны.

Monobank и новые услуги:

16 сентября 2021 года стало известно о том, что клиенты Monobank, которые не хотят показывать баланс своей карты при отправке квитанций третьим лицам, смогут скрыть сумму, находящуюся на счету.

Ранее клиентам Monobank был презентован режим "Инкогнито", который дает пользователям возможность при использовании карты в общественном месте, скрыть от посторонних глаз баланс и сумму транзакции.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что клиенты Monobank в ближайшее время смогут пользоваться банкоматами mono.

Monobank и пандемия:

В апреле 2020 года сооснователь первого в Украине банка без отделений Monobank Михаил Рогальский рассказал о том, как изменились потребительские предпочтения украинцев после введения карантина.

Автор: Елена Коваленко