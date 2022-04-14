Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Украинцы собрали 260 млн грн через приложение "Дия" на поддержку армии в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Украинцы, мы с вами невероятные! Ведь вместе собрали 260 миллионов гривен на нашу армию через "Дию". Уверен, что можем сделать еще больше. Все донаты идут в фонд "Вернись живым", а они хорошо знают, что закупить для украинских военных", - написал он.

По его словам, только в течение одной недели, с 4 по 10 апреля включительно, фонд передал нашим защитникам на юго-восток и другие направления более 3,5 тысячи технических средств и оборудования. Среди них – тепловизионная, ночная и другая оптика (88 единиц), средства связи (558 единиц), ноутбуки, планшеты, мониторы (424 единицы), квадрокоптеры (96 единиц), бронежилеты (906 единиц), шлемы (201 единица).

Кроме этого, армия получила снайперское оборудование, медикаменты и кровоостанавливающие средства, а еще внедорожники, адаптированные для украинских воинов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года инфляция в Украине может превысить отметку 20%.

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