Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое украинским бойцам.

Украинцы собрали более 250 млн грн через приложение "Дия" на поддержку армии в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Через "Дию" собрали более 250 млн гривень на украинскую армию. Главное - не останавливаться и поддерживать наших воинов. Средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам", - написал он.

По его словам, за эти деньги фонд закупил для армии 12 206 бронежилетов, 5 660 шлемов, 12 666 средств связи, 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики, 2793 квадрокоптера, 11 военных беспилотных авиационных комплексов, 1703 генератора и другие источники питания, 72 автомобиля, 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другую оргтехнику).

Кроме этого, армия получила 1391 ноутбук, 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков, 309 единиц саперного оборудования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 8 апреля 2022 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет почти 72 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: