Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и топливо.

По итогам 2022 года инфляция в Украине может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Регулятор отмечает, что рост потребительских цен прежде всего связан с нарушением цепей поставок и производственных процессов, неравномерным спросом, увеличением издержек бизнеса, а также физическим уничтожением активов многих предприятий из-за полномасштабного нападения России на Украину.

"Прежде всего стремительно подорожали продукты питания, фармацевтические товары и топливо. По оценкам Национального банка, инфляционное давление будет сохраняться и в дальнейшем, прежде всего из-за последствий полномасштабной войны. По итогам 2022 года инфляция может превысить отметку 20%, но будет оставаться контролируемой", - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что подорожание товаров и услуг будут обусловливать нарушения производственных процессов, логистические проблемы из-за временной оккупации части территорий и разрушения транспортной инфраструктуры и эффекты переноса девальвации обменного курса гривни, которая произошла накануне войны. Кроме этого, на рост цен повлияет высокая стоимость энергоносителей в мире, что будет давить на стоимость топлива и товаров и услуг со значительной долей энергоносителей в себестоимости.

"В то же время рост цен будет сдерживаться мерами Национального банка и правительства Украины. Среди них временная фиксация обменного курса гривни, снижение налогов, в том числе косвенного налогообложения импорта, фиксация цен на жилищно-коммунальные услуги и административное регулирование цен на ряд продуктов питания и топливо", - говорится в сообщении.

Дополнительное сдерживающее влияние будет иметь избыток предложения отдельных сельскохозяйственных культур из-за ограниченных возможностей их экспорта, отметили в НБУ.

Ранее в Нацбанке рассказали, что война изменила темпы инфляции в Украине.

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