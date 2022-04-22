Восстановление Украины "потребует огромных средств", за частью которых США и их союзникам "так или иначе придется обратиться к России".

США думают о передаче более $300 млрд замороженных активов Центрального банка России на помощь в восстановлении Украины.

Однако, по словам министра финансов США Джэнет Йеллен, последствия этого шага нужно "тщательно взвесить", пишет Bloomberg.

"Это очень важный шаг, и мы должны тщательно продумать его последствия прежде, чем его делать. Я бы не хотела делать это легкомысленно", - сказала Йеллен.

Она отметила, что восстановление Украины "потребует огромных средств", за частью которых США и их союзникам "так или иначе придется обратиться к России".

Но передача замороженных активов вряд ли возможна без согласия Конгресса, добавила Йеллен, и это не был бы тем шагом, которые США сделали бы без консультаций с союзниками.

Отметим, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на восстановление Украины после войны потребуется минимум $600 млрд.

США предостерегли Китай от поддержки РФ

Министр финансов США также повторила предостережение для Китая о том, что его собственная международная экономическая интеграция может быть под угрозой, если он не прислушается к призыву к "решительным действиям в отношении России".

По словам Йеллен, она не делала никаких конкретных предложений Пекину, но сказала, что сейчас пора отстаивать институты и ценности глобальной экономической системы.

"Не только Соединенные Штаты, но и многие страны хотят, чтобы Китай показал, что он понимает угрозы, с которыми сталкивается глобальная система из-за поведения Китая, и продемонстрировать свою приверженность и ценность этой системе", – сказала она.

"Мы бы меньше доверяли Китаю", если Пекин не будет сотрудничать, сказала Йеллен.

Такая утрата доверия, добавила она, может стать причиной того, что страны пересмотрят свои торговые сети и цепи поставок.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

Заморозка золотовалютных резервов России

После вторжения в Украину в отношении России были введены санкции. В частности, была заморожена примерно половина из около 640 миллиардов долларов в золотовалютных резервах РФ. Заморозка резервов привела к проблемам с исполнением Россией обязательств, в том числе долговых.

В начале апреля США запретили правительству России оплатить держателям своего суверенного долга более 600 миллионов долларов из замороженных резервов в американских банках. Ранее Министерство финансов США позволяло российскому правительству использовать замороженные средства для осуществления купонных платежей по суверенным долгам, номинированным в долларах, в каждом отдельном случае.

Вскоре Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, потому что предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах. Если до 4 мая Москва не совершит выплаты, то полный валютный дефолт станет первым для России более чем за столетие, когда Ленин отказался от облигаций, выпущенных царским правительством.

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