В нашей стране ранены более 2 800 гражданских, поделились в Управлении Верховного комиссара ООН.

За время войны России в Украине уже зафиксировано более 2 тыс. погибших среди гражданских лиц.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем отчете.

"С 4:00 утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, в полночь (местного времени) 17 апреля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 4 тыс. 890 жертв среди гражданских лиц в Украине: 2072 погибших и 2818 раненых", - говорится в отчете.

В частности, среди 2072 погибших: 537 мужчин, 327 женщин, 38 девочек и 60 мальчиков, а также 71 ребенок и 1039 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Среди 2818 раненых: 327 мужчины, 253 женщины, 56 девочек и 61 мальчик, а также 155 детей и 1966 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Напомним, 24 февраля утром Россия осуществила вооруженное вторжение в Украину.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

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