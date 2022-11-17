Шмыгаль заявил, что новая экономика Украины будет построена на восьми факторах.

Правительство планирует строить новую экономику Украины на восьми факторах.

Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив при этом, что первым из них является евроинтеграция Украины.

"Это не просто подписанное соглашение об ассоциации и безвизовом режиме, это целый ряд так называемых "безвизов", - сказал он. Шмыгаль добавил, что до конца года планируется принять еще 107 законов и подзаконных актов, чтобы выполнить обязательства Украины в сфере евроинтеграции.

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Вторым фактором, по словам главы правительства, должна стать диджитализация.

"Это уменьшение роли государства в экономике, упрощение всех процедур. Разрешения, лицензии, сертификаты, реестры, налоги, таможня - все это должно быть в электронной форме", - уточнил Шмыгаль.

Также он добавил, что другими факторами построения новой экономики Украины станут оборонно-промышленный комплекс, энергетика, аграрный сектор, IT, строительство и новая инфраструктура. Главным драйвером изменений в этих отраслях, по его словам, станет частный сектор.

Шмыгаль также отметил, что развитие предприятий перерабатывающей отрасли является одним из приоритетов для правительства, поэтому оно будет создавать условия для этого.

"Что интересует меня как премьер-министра и нас как правительство, – это создание добавленной стоимости, потому что это то, что даст нам быстро вернуть наш ВВП к довоенному уровню и превысить его. То есть, это не просто сырьевое государство – в аграрном секторе, в добыче, в переработке мы должны двигаться очень активно. Будем создавать условия для развития перерабатывающей промышленности и здесь упор будем делать на средний бизнес", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что Агентство США по международному развитию (USAID) со следующего года будет поддерживать средний бизнес в создании перерабатывающих предприятий.

Что происходит с экономикой Украины в условиях войны:

ВВП страны во втором квартале текущего года снизился на 37,2% в сравнении со вторым кварталом прошлого года. В свою очередь Минэкономики сообщило, что ВВП за девять месяцев упал на 30%.

При этом НБУ прогнозировал, что сокращение экономики страны на треть в текущем году, но в 2023-2024 годах ожидался экономический рост при условии разблокирования портов Украины.

В то же время проекте госбюджета-2023 был предусмотрен рост реального ВВП на 4,6%.

Уже в октябрьском инфляционном отчете НБУ указано, что ВВП Украины сократится по результатам 2022 года на 32%.

По информации Минэкономики, валовой внутренний продукт за 9 месяцев 2022 года упал на 30%.

По данным Нацбанка, в текущем году экономика Украины сократится на треть, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

10 ноября 2022 года в Минэкономики прогнозировали, что ВВП Украины может упасть ниже прогнозируемого уровня из-за отключений света.

Ситуация с бизнесом:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

По состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

11 октября 2022 года в Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса во время войны.

14 октября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин запускает новую программу кредитования бизнеса.

5 ноября 2022 года правительство выделило более 30 миллионов гривень на микрогранты для бизнеса.

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