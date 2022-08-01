Банками госсектора экономики заключено 96 кредитных договоров на сумму 1,2 млрд гривень.

За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили льготные кредиты на общую сумму 43,45 млрд грн.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, за прошедшую неделю выдано 166 льготных кредитов на общую сумму 1,55 млрд грн, в том числе банками государственного сектора заключено 96 кредитных договоров на сумму 1,2 млрд гривень.

"За период действия военного положения в Украине в рамках программы заключено 11 111 кредитных договоров на общую сумму 43,45 млрд грн, в том числе, банками государственного сектора – 8 888 кредитных договоров на сумму 25,28 млрд грн, из которых: 0,67 млрд грн – на инвестиционные цели; 4,12 млрд грн – как антикризисные кредиты; 3,48 млрд грн – в качестве рефинансирования полученных кредитов; 19,65 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 15,5 млрд грн – на антивоенные цели", - говорится в сообщении.

Всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 1 августа получили от уполномоченных банков 45 933 кредиты на общую сумму 133,07 млрд грн, из которых 29 364 – от банков государственного сектора экономики на общую сумму 51,93 млрд гривень.

Как сообщал УНИАН, 18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.