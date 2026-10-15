Фицо объявил о поездке в Украину и переговорах с Россией

Премьер не раскрыл подробностей встречи с российской стороной.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Львов 5 ноября, где проведет межправительственную встречу. Об этом сообщает SME.

По его словам, основными темами встречи станут проекты гуманитарной помощи, реконструкция пограничных переходов, а также создание школы для украинских детей в Братиславе. Эта межправительственная встреча станет уже четвертой, которую правительство Фицо организует с Киевом.

В то же время он заявил, что Словакия "ведет политику во всех четырех направлениях" и поэтому завершает подготовку к переговорам с российской стороной. По его словам, 25 октября планируется провести совместную экономическую комиссию между Словакией и РФ.

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Издание отмечает, что Фицо не раскрыл никаких подробностей относительно переговоров с РФ. Однако в августе министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял о планах возобновить переговоры между этой комиссией и Россией. За это правительство подверглось резкой критике со стороны оппозиции.

"Россияне бомбят детскую больницу в Украине, правительство этого даже не замечает, и в тот же день, буквально в тот же день, они ведут переговоры с российским правительством, с теми, кто убивает людей в Украине, о сотрудничестве. Я не знаю, по чьей инициативе они это делают, но полная утрата реальности меня пугает", – цитирует издание бывшего главы МИДа Ивана Корчока.

Заявления Фицо о войне

Напомним, Фицо регулярно делает заявления, не соответствующие курсу ЕС. В частности, в сентябре он заявил, что часть западных политиков якобы пытается спровоцировать войну между НАТО и Россией. По его словам, чиновники перешли к такой стратегии после того, как их предыдущий план нанести разгром Москве в войне в Украине провалился.

Также в сентябре, на фоне усиления гибридных атак в Европе, Фицо заявил, что в случае прямой войны между НАТО и РФ Словакия не будет помогать партнерам в рамках 5-й статьи альянса. Он также заявил, что планирует сделать всё, чтобы Словакия не была втянута в военный конфликт.

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