У Трампа заявили, что не имеют отношения к проблемам со Starlink в Украине, - Axios

Но сам Маск прозрачно намекнул, кто стоит за ограничением работы терминалов в Украине.

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не имеют никакого отношения к возникшим перебоям в работе Starlink на территории Украины.

Об этом заявил высокопоставленный представитель США изданию Axios. Тем не менее, украинская сторона сохраняет подозрения. Отмечается, что ограничения в работе Starlink были появились через несколько часов после того, как Украина не получила от США предупреждения о пуске россиянами баллистических ракет.

В свою очередь американская сторона объяснила произошедшее техническим сбоем, однако в Киеве подозревают, что это был своего рода "предупредительный сигнал" со стороны администрации Трампа.

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По мнению украинских властей, ограничения были введены компанией SpaceX намеренно, чтобы подтолкнуть Украину к выполнению требования Трампа: не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Издание отметило, что Украина использует две спутниковые системы: первая – Starlink от компании SpaceX; она применяется для обеспечения связи, нужд сухопутных войск, логистики и работы оборонительных беспилотников; вторая – Starshield; она находится под контролем правительства США и используется для наступательных военных операций.

По утверждению украинской стороны, ограничения были наложены на обе системы.

Издание отметило, что в посте в X владелец SpaceX Илон Маск прямо не упомянул замедление работы Starlink, но дал понять, кто именно мог стоять за введением ограничений для Украины.

"Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или порядка использования определяются американскими военными и, в конечном счете, президентом США", - написал он.

"Что касается Starlink, то это коммерческий сервис, принадлежащий SpaceX и контролируемый ею. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными задачами; система не может применяться для наступательных военных действий, поскольку для коммерческой компании это было бы неуместно", - добавил Маск.

Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что украинские власти связались с чиновниками в Белом доме, чтобы узнать, было ли принято решение об отключении сервисов Starlink и можно ли как-то исправить ситуацию.

Представители Белого дома ответили украинской стороне, что не контролируют компанию SpaceX, утверждают источники. Один из источников сообщил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX, чтобы выяснить, что произошло.

Блокировка работы Starlink

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения в Украине, сообщил советник президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергей Бескрестнов.

Вслед за этим Министерство иностранных дел Польши, которое оплачивает Starlink для Украины, выразило недовольство Илону Маску в связи с тем, что его компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов во время движения в Украине.

Также военные раскрыли, как блокировка Старлинка сказалось на выполнении задач. Так, в одном из подразделений беспилотных систем из-за проблем со связью пришлось отменить часть задач.