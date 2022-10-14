Кредиты смогут получить предприятия, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности.

Кабинет министров утвердил постановление о запуске новой государственной программы, которая позволяет привлечь до 60 млн грн льготного кредита предприятиям, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Речь о мощностях, которые были разрушены, повреждены или расположены на оккупированных территориях. Эта новая программа позволит восстановить работу части бизнесов. Кредит будет предоставляться на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала. Государство обеспечивает до 80% тела кредита перед банком. Заем предоставляется до 5 лет. Новое или обновленное предприятие не может располагаться ближе, чем за 50 километров до линии боевых действий. Мы знаем, что в Украине есть десятки и сотни бизнесов, которые готовы возобновлять работу, инвестировать собственные средства, возвращать работников, но им нужна была дополнительная поддержка от государства. Такую поддержку мы теперь будем оказывать", - сказал он.

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По его словам, будут продолжаться и две другие правительственные программы - выплаты бизнесу, который нанимает переселенцев, и программа безвозвратных грантов "еРабота".

"В рамках программы выплат за наем переселенцев правительство уже выплатил около 150 млн грн. Речь идет о более чем 13 тысячах работников, которые получили работу. По программе "еРабота" уже выдано более тысячи грантов. 250 млн грн на микробизнес. Еще 320 млн грн на создание почти 50 новых производств в сфере переработки. Это пищевые и мебельные производства, обработка древесины и металла, производство электрического и машинного оборудования. То есть уже сейчас речь идет о создании тысяч новых рабочих мест, и это только старт программы", - сказал он.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

11 октября 2022 года в Минфине рассказали, что происходит с кредитованием бизнеса во время войны.

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