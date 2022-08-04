На шестом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украине зафиксирован рекорд по количеству регистрации ФОПов.
Об этом сообщает Опендатабот.
Новый рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.
Это практически столько же, как было в последнюю неделю перед полномасштабным вторжением РФ.
В первую неделю августа зарегистрировано несколько меньше ФОПов – 4858 бизнесов, а также 648 компаний.
В разрезе бизнеса, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster, обороты выросли с 82% до 88%.
Количество работающих заведений общественного питания в июле изменилось несущественно — с 74% до 76% показателей до вторжения РФ.
Растут и объемы онлайн заказов: в последнюю неделю июля их количество впервые сравнялось с довоенными показателями.
Война в Украине и предприниматели:
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"єДекларация" для бизнеса заменит 374 вида различных разрешительных документов: лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и выводы.
13 июня 2022 года в "Дии" появилась новая услуга для некоторых ФОПов.
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