В разрезе бизнеса, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster, обороты выросли с 82% до 88%.

На шестом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украине зафиксирован рекорд по количеству регистрации ФОПов.

Об этом сообщает Опендатабот.

Новый рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

Это практически столько же, как было в последнюю неделю перед полномасштабным вторжением РФ.

В первую неделю августа зарегистрировано несколько меньше ФОПов – 4858 бизнесов, а также 648 компаний.

В разрезе бизнеса, по данным украинской компании по автоматизации заведений Poster, обороты выросли с 82% до 88%.

Количество работающих заведений общественного питания в июле изменилось несущественно — с 74% до 76% показателей до вторжения РФ.

Растут и объемы онлайн заказов: в последнюю неделю июля их количество впервые сравнялось с довоенными показателями.

Война в Украине и предприниматели:

Портал "Дия" запустил новую услугу "єДекларация" для предпринимателей.

"єДекларация" для бизнеса заменит 374 вида различных разрешительных документов: лицензии, сертификаты, свидетельства, удостоверения и выводы.

13 июня 2022 года в "Дии" появилась новая услуга для некоторых ФОПов.

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