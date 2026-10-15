Европейские лидеры готовы удвоить помощь Украине на фоне скандала с Трампом, - NYT

У Европы тоже есть некоторые возможности.

Европейские лидеры поклялись удвоить свою поддержку Украины – на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может прекратить или сократить обмен военной разведывательной информацией с Украиной в ее войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский упомянул о недавних "сложностях" с партнерами – во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Не вдаваясь в детали, он лишь отметил, что обсудит с Бернемом вопросы обмена разведданными и Starlink, который играет ключевую роль в украинских военных операциях, пишет The New York Times.

Украинский лидер добавил, что было "много разных сюрпризов", которых не ожидаешь, "когда у тебя настоящее партнерство, а мы рассчитываем именно на партнерство с Соединёнными Штатами".

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Украина внезапно потеряла доступ к военной версии системы Starlink

Как сообщается, за нее платит Пентагон. Причины этой потери доступа пока не объяснили. Однако перспектива нарушения отношений в сфере безопасности с США, которые позволяют Украине наносить точные удары и защищаться от входящих ракет и беспилотников, заставила европейских чиновников нервничать – почти через пять лет после начала войны.

Словесные перепалки между Трампом и Зеленским в последние дни еще больше напрягли нервы – вызвав беспокойство о том, как Украина сможет и дальше защищаться от России, если потеряет американскую разведку, пишет СМИ.

К примеру, Украина не получила никакого раннего предупреждения от своих партнеров по безопасности о российских ракетных ударах в ночь на понедельник, а также во вторник ночью. Это породило опасения, что США, возможно, выполнили свою очевидную угрозу прекратить предоставление разведданных – например, спутниковых данных, которые могут предупреждать о пусках ракет, говорится в материале.

Однако официальные лица в сфере безопасности в нескольких странах, включая США и Украину, заявили, что ключевые американские разведданные продолжают поступать. Когда Трампа спросили об этом, он подчеркнул: "Мы им помогаем, и мы делимся разведданными".

Европа поможет Украине

У Зеленского в Лондоне состоялась аудиенция с королем Карлом III, а затем он встретился с Бернемом. Британский премьер пообещал ускоренную военную и экономическую помощь – в том числе новую партию ракет для систем противовоздушной обороны, которые доказали свою эффективность против российских дронов.

"Мы позаботимся о том, чтобы они были доставлены как можно скорее", – заявил Бернем в начале встречи на Даунинг-стрит, 10.

В свою очередь, генсекретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии заявил: "Путин пытается ослабить нашу решимость и остановить нашу поддержку Украины. Но Россия терпит неудачу. Она терпит неудачу на поле боя в Украине. И мы не поддадимся на запугивание".

Он добавил, что союзникам нужно делать больше – "особенно в поддержке противовоздушной обороны" Украины.

Западные союзники могли бы помочь с разведывательной информацией

Сообщается, что у Великобритании, к примеру, есть сложная разведывательная система – она работает с США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией в рамках альянса "Пять глаз". Однако возможности Америки затмевают возможности остальных – и их потеря была бы особенно болезненной для Украины.

"Точность, детализация и своевременность разведданных из США заслуживают внимания", – заявил бывший директор Национального агентства геопространственной разведки США Роберт Муррет. США обычно делятся информацией о целях внутри России, другие же европейские страны – в том числе Польша и страны Балтии – также делятся "значительным объемом разведданных" с Украиной, добавил он.

Муррет усомнился в том, что разведывательное сообщество США отзовет свою поддержку Украины. "Нынешнее руководство разведывательного сообщества США и наших союзников – очень антироссийское настроено. Это не значит, что Белый дом не может их переиграть. Но у главного руководства разведывательного сообщества США нет теплого места в сердце для Путина и его руководства в Кремле", – заявил он.

Военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Томас Уизингтон, в свою очередь отметил, что возможности европейских разведывательных агентств "довольно хороши". Но информация, которой они делятся, может быть фрагментирована или дублироваться – в зависимости от того, насколько секретной ее считает та или иная страна. Это также может замедлять обмен разведданными.

"Для европейцев не невозможно повторить ту радиотехническую разведку и обмен данными, которые ведут США. Но, разумеется, та дополнительная подстраховка со стороны США, та дополнительная возможность – придают всему этому больший разведывательный вес. Поэтому это очень важно, – подытожил Уизингтон.

Другие новости о последних событиях

Ранее УНИАН сообщал, что ни Трамп, ни Маск, ни кто-либо другой не могут выбирать президента Украины. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский исключил проведение выборов до окончания боевых действий.

Кроме того, мы также рассказывали, что Трамп играет с Путиным в "русскую рулетку" во вред собственной партии. Он активизировал сближение с РФ в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, создавая дополнительные проблемы для Республиканской партии.

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