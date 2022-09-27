США готовы выдавать кредиты, даже если в украинском бизнесе не будет представлен американский инвестор.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финансовая корпорация развития США Development Finance Corporation (DFC), являющаяся агентством федерального правительства США, сообщила о готовности кредитовать украинский бизнес в рамках отдельных проектов на суммы от $1 млн до $1 млрд на каждый из них.

Об этом сообщил заместитель Министра экономики Александр Грибан.

Обычно агентство поддерживает только американских инвесторов, осуществляющих инвестиции в разные страны мира, однако для Украины было сделано исключение. США готовы выдавать кредиты, даже если в украинском бизнесе не будет представлен американский инвестор.

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Грибан также отметил, что помимо прямого кредитования DFC готова предоставлять покрытие кредитных рисков. При таком сценарии кредитором для украинского заемщика выступает частный банк, но заемщик покупает страховку кредитного риска у DFC. Таким образом, условия по кредиту становятся более выгодными — заемщик получит более низкую ставку и более длительный срок привлечения денег.

Кроме того, DFC готовы страховать политические риски, в рамках которых у них есть инструмент покрытия военных рисков. Этот инструмент очень похож на страховку инвестиций, которая уже согласована с MIGA, но цена будет зависеть от конкретных условий того или иного бизнес-проекта.

Все эти инструменты доступны только компаниям, которые прошли финансовый аудит и имеют бизнес-план, отвечающий условиям международного финансового анализа.

Однако DFC готова выдавать бесплатные финансовые гранты тем компаниям, которые прошли аудит, если признают их перспективными. То есть, украинской компании можно будет взять целевой грант на подготовку для прохождения международного финансового аудита и приведения корпоративной и операционной структуры в соответствие с международными требованиями. После его прохождения такой заемщик сможет пользоваться всеми вышеперечисленными финансовыми инструментами.

По словам Грибана, каких-либо ограничений на количество кредитов для украинского бизнеса пока не установлено.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

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