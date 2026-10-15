Началом конца 'дружбы' Трампа и Зеленского стала встреча в Нью-Йорке: WSJ раскрыл подробности

От теплых встреч все перешло в открытое противостояние.

В течение последних дней Украина внезапно столкнулась с ограничениями на свои военные терминалы Starlink. Украинские чиновники подозревают, что президент США Дональд Трамп приказал Илону Маску ограничить доступ Украины к спутниковым системам.

Эти подозрения пока не подтверждены, но они подчеркивают, насколько сильно испортились отношения между США и Украиной в последние недели – на фоне стремлений Трампа закончить войну, пишет The Wall Street Journal.

За последние дни Трамп предложил покупать у Москвы нефть по выгодной дизельной сделке, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку и объявил о якобы введенном энергетическом перемирии между Россией и Украиной. которое Москва почти сразу же нарушила.

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В результате – Украина в ярости, союзники США нервничают, а в Республиканской партии назревает все больший раскол по поводу внешней политики Трампа в преддверии промежуточных выборов. "Это серьезная проблема – и мы сделаем все возможное, чтобы ее исправить", – заявил конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик (республиканец от штата Пенсильвания).

Он добавил, что Конгресс примет меры – если окажется, что американское правительство действительно ввело ограничения скорости для военного доступа Украины к Starlink. "Если мы начнем "гасить" Украину – это будет иметь последствия, запомните мои слова", – подчеркнул он. Говоря о последствиях, он заявил, что Конгресс может приостановить финансирование любых федеральных агентств, ответственных за это.

Угроза прекратить обмен разведданными

В своем заявлении Белый дом отметил, что "президент и его команда по-прежнему привержены продолжению конструктивной роли в завершении войны между Россией и Украиной – и он сохраняет оптимизм относительно того, что в конечном счёте мы заключим мирное соглашение".

По словам высокопоставленных европейских и украинских чиновников – трудности Украины с доступом к спутниковым терминалам последовали за предупреждениями США о том, что Трамп может прекратить разведывательную поддержку или продажу оружия Киеву. Однако американские чиновники отрицают, что такие угрозы вообще поступали, пишет СМИ.

Украинские чиновники и европейские союзники сейчас взбешены Трампом, утверждая, что он подходит к мирным переговорам совершенно неправильно. Они считают, что единственный способ закончить войну – усилить давление на Россию, а не на Украину. В то же время кремлевский диктатор Путин использует любые экономические спасательные круги от США только для того, чтобы пополнить военную казну Москвы и продлить боевые действия.

Напряженность между Трампом и Зеленским началась в Нью-Йорке

Зеленский прилетел в США в середине сентября на саммит ООН – уверенный в том, что многое складывается в его пользу. Украина сдерживала российское наступление на поле боя, а у Зеленского было несколько положительных встреч с Трампом – в том числе дружеский саммит НАТО в июле.

Но на той встрече Трамп начал жестко расспрашивать Зеленского, почему Украина бьет по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет СМИ. Удары по такой инфраструктуре – ключевая часть украинской стратегии: "бить Москву туда, где больнее всего, по ее банковским счетам, в попытке лишить ее доходов для войны".

Эксперты по энергетике в целом согласны, что рост цен на энергоносители прежде всего связан с конфликтом в Иране. Однако успешная кампания украинских дронов против России вывела из строя от 40 до 50 процентов нефтеперерабатывающей сети страны, по оценкам аналитиков.

С момента разговора Трампа с Зеленским – США уже около шести раз просили Украину прекратить эти удары. Украинские чиновники, в свою очередь заявляли, что согласятся на любое энергетическое перемирие с Россией – но Россия отказалась – поэтому они и не отступили.

В течение следующего месяца Трамп все больше разочаровывался в Зеленском – а украинские удары продолжались. Президент раздражался тем, что Украина использует американские ресурсы для ударов по российскому энергетическому экспорту – таким способом, который, по его мнению, мог ударить по американским потребителям, говорится в материале.

Далее шла встреча в Майами

В начале октября высокопоставленные украинские и европейские чиновники прилетели в Майами – на встречу с двумя главными помощниками Трампа – в попытке возродить мирные переговоры. Обсуждения 9 октября, которые вели зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США Стив Виткофф – были направлены на составление новых предложений по окончанию войны, которые были бы приемлемы и для России, и для Украины, заявляют журналисты.

Но на этой встрече Кушнер и Виткофф сказали, что президент рассматривает дизельную сделку с Россией. Украинские и европейские чиновники были шокированы. В ходе шестичасовой встречи Кушнер и Виткофф давили на украинцев и европейцев, чтобы те составили новый пакет предложений для России, в попытке закончить войну.

В тот же день Трамп провел 90-минутный телефонный разговор с Путиным – и объявил о дизельной сделке вскоре после того, как положил трубку. Несколько республиканцев в Конгрессе позвонили в Белый дом разгневанными после этого заявления.

По их словам, эта сделка принесла России победу – без каких-либо уступок – и противоречит закону 2022 года, который запрещает США импортировать российские энергоносители без предварительных консультаций с Конгрессом, подытожили журналисты.

Другие новости об отношениях между США и Украиной

Ранее УНИАН сообщал, что США официально пригрозили Украине прекратить обмен разведданными. Доступ Украины к системе Starlink был ограничен без предупреждения, что усилило растущую неопределенность относительно того, начали ли США сокращать объем разведывательной и военной помощи Украине.

В то же время появилась информация, что Путин и Трамп могут встретиться в Китае. Это может произойти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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