За время военного положения украинский бизнес получил более 57 млрд грн доступных кредитов по государственной программе "5-7-9".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 10 октября получили от уполномоченных банков 48 тыс. 393 кредита на общую сумму 143,57 млрд грн.
При этом за прошедшую неделю в рамках программы предприниматели получили 255 льготных кредитов на общую сумму 969 миллионов гривен
Во время войны средства привлекались на такие цели: 21,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 4,9 млрд грн – как антикризисные кредиты; 4,41 млрд грн – в качестве рефинансирования полученных кредитов; 0,77 млрд грн – на инвестиционные цели; 22,61 млн грн – на антивоенные цели.
Война в Украине и кредитование бизнеса:
18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.
Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.
С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).
Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.
1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.
8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.
Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.
27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинцы зарегистрировали более тысячи бизнесов за сутки после восстановления услуги в "Дии"
- Украинцам рассказали о возвращении старых и новых услугах в приложении "Дия"
- В "Дии" запустили новую услугу для предпринимателей