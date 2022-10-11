За прошедшую неделю бизнес получил кредитов почти на 970 млн грн.

За время военного положения украинский бизнес получил более 57 млрд грн доступных кредитов по государственной программе "5-7-9".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что всего с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 10 октября получили от уполномоченных банков 48 тыс. 393 кредита на общую сумму 143,57 млрд грн.

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При этом за прошедшую неделю в рамках программы предприниматели получили 255 льготных кредитов на общую сумму 969 миллионов гривен

Во время войны средства привлекались на такие цели: 21,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 4,9 млрд грн – как антикризисные кредиты; 4,41 млрд грн – в качестве рефинансирования полученных кредитов; 0,77 млрд грн – на инвестиционные цели; 22,61 млн грн – на антивоенные цели.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

27 сентября 2022 года США заявили о готовности кредитовать украинский бизнес.

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