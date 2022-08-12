30% компаний утверждают, что их финансовых резервов хватит на период более года, тогда как в мае таких было 19%.

Украинский бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса бизнеса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА).

"Сейчас 30% компаний утверждают, что их финансовых резервов хватит на период более года, тогда как в мае таких было 19%. Почти половина, а именно 48%, оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, а еще 16% - в год. Только 2% бизнесов сообщают, что их финансовые резервы уже иссякли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все опрошенные компании уже возобновили свою работу. Из них 49% возобновили свою деятельность в полном объеме, а 51% - частично. Среди компаний, работающих частично, 44% были вынуждены сократить географию своей деятельности, 20% - закрыть часть офисов или торговых точек, 18% - перейти в онлайн.

Динамика выплаты компаниями заработной платы остается практически неизменной. Так, 61% продолжают выплаты в полном объеме, а 28% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Однако количество компаний, сокращающих размер денежного вознаграждения, выросло до 21%, тогда как в мае таких было 13%. При этом 7% компаний отправляют персонал в неоплачиваемый отпуск, а 10% вынуждены прибегать к сокращениям.

"К сожалению, бизнес продолжает нести потери с каждым новым днем войны. Так, за 5 месяцев российской агрессии 41% компаний понесли потери в 1 млн долларов, 32% оценили потери в диапазоне 1-10 млн долларов и 18% сообщают о потере свыше 10 млн долларов", - сообщили в Ассоциации.

При этом по крайней мере 38% понесли потери от боевых действий напрямую. Из тех компаний, чьи активы были разрушены или повреждены, половина еще находятся на стадии фиксирования убытков, 28% обратились в правоохранительные органы, а 6% сформировали иски в национальные суды.

Для поддержки и возобновления работы своего бизнеса только 8% привлекают государственные или международные программы. В частности, 5% пользуются опцией уплаты единого налога в размере 2% и другими налоговыми льготами.

Каждая пятая компания, которая приняла участие в опросе, сообщает, что имеет филиалы, офисы или активы на временно оккупированных территориях. В то же время 12% опрошенных бизнесов сообщили, что боевые действия заставили их релокировать офис или производство в другой регион в пределах страны, и только 3% - за границу.

Упрощения для бизнеса:

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса

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