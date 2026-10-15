Кропивницкий пережил самую массированную атаку: в городе 26 прилетов, есть погибшие (фото)

В Кропивницком удары пришлись по логистическим центрам, складам, предприятиям и жилым домам.

Кировоградская область более 10 часов находилась под массированной атакой российских дронов. Это самая массированная атака с начала войны. На область россияне запустили около 360 БпЛА.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. "Кировоградская область пережила самую массированную вражескую атаку с начала полномасштабного вторжения. На территории области было зафиксировано почти 360 враждебных БПЛА", - подчеркнул он и добавил, что попадания зафиксированы на 26 локациях.

Райкович отметил, что россияне целенаправленно избивали по критической инфраструктуре, транспортным предприятиям, логистическим объектам и жилым домам. Больше разрушений и поражений пришлось на Кропивницкий. Также получили удары Знаменка, Александрия, Помочная и ряд общин области.

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"Эта страшная атака унесла жизни трех крапивничан. 6 человек травмированы", - отметил Райкович.

В ГСЧС добавили, что на местах прилетов возникли пожары.

Удары по Украине

Вчера российские оккупанты атаковали города на западе Украины. В частности, под удар попал Хмельницкий. Возникли пожары на территориях предприятий в Хмельницком и Шепетовском районах. Из-за падения обломков загорелась автозаправочная станция в Хмельницком районе. Двое человек получили легкие ранения.

Кроме того, российский реактивный беспилотник поразил оптовый склад в Луцке, вспыхнул пожар, есть погибшие и пострадавшие.

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