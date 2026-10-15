Белый дом активно рассматривает вопрос ослабления санкций в отношении судов "теневого флота" РФ.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления санкций в отношении кораблей "теневого флота", которые перевозят нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.

Как сообщил Reuters представитель американских властей, цель этого шага – снижение рекордно высоких мировых ставок фрахта. Отмечается, что обсуждения этого вопроса начались почти сразу после того, как Трамп снял санкции с российского дизельного топлива.

По словам представителя властей США, новые дискуссии сосредоточены на возможности разрешить перевозку "легальной нефти" на кораблях, которые ранее попали под санкции. Речь идет о сырой нефти или нефтепродуктах, на которые не распространяются санкции Вашингтона (в отличие от российской или иранской нефти, находящейся под ограничительными мерами).

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Как отметил чиновник, цель состоит в том, чтобы увеличить объемы вывоза сырой нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива.

Представитель властей пояснил, что компании, желающие воспользоваться такими кораблями, должны будут подать соответствующую заявку в Министерство финансов США.

При этом, как сообщило издание, в Министерстве энергетики США заверили, что любое ослабление санкций в отношении "теневого флота" не поможет России транспортировать нефть или нефтепродукты.

Издание указало, что в аналитической записке компания Energy Aspects отметила, что смягчение санкций в отношении "теневого флота" вряд ли существенно повлияет на ставки фрахта, однако может способствовать увеличению объемов транспортировки нефти на Ближнем Востоке.

Как сообщили источники в морской отрасли, ослабление снакций вряд ли приведет к общему снижению ставок фрахта, поскольку страховщики кораблей все равно обязаны соблюдать нормативные требования ЕС и Великобритании.

Дизельное соглашение Трампа и Путина

На прошлой неделе Трамп объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива на американский рынок. В частности, РФ поставит на рынки более 300 тыс. тонн дизеля. Еще 500 тыс. тонн, по его словам, должно поступить в ноябре, а впоследствии - еще миллион тонн.

Вчера аналитики ISW отметили, что несмотря на внутренний дефицит, Кремль предоставит приоритет выполнению обязательств перед США, поскольку надеется использовать соглашение о дизельном топливе для продвижения своих интересов в войне против Украины.

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