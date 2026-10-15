Трамп внезапно нашел нового виновника войны в Украине

Трамп также назвал "важную" причину, почему не называет Путина диктатором.

Президент США Дональд Трамп внезапно выдумал новую причину вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину. По его словам, к этому якобы привели действия предыдущего президента США Джо Байдена.

"Одна из причин войны в Украине - то, что Байден повсюду высмеивал Россию", - заявил Трамп.

Он также объяснил, почему не называет Путина диктатором. По его словам, он "мастер соглашений", поэтому не обзывает людей.

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"Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать соглашения с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я – мастер заключения соглашений. Я всегда был очень искусным составителем соглашений. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым. Поэтому я не хожу и не высмеиваю людей", - сказал Трамп.

Трамп и война в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что США официально пригрозили Украине прекратить обмен разведданными. Доступ Украины к системе Starlink был ограничен без предупреждения, что усилило растущую неопределенность относительно того, начали ли США сокращать объем разведывательной и военной помощи Украине.

Также несколько дней назад Трамп призвал к смене президента в Украине. Он заявил, что украинцам нужен новый лидер, "который сможет заключить соглашение" с Россией. Также он обвинил Зеленского в том, что тот якобы "мог заключить много соглашений, но по какой-то причине этого не делает".

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