Размер ежемесячного взноса будет составлять три или одну минимальную зарплату – в зависимости от количества жителей соответствующего населенного пункта.

С 1 января 2023 года в Украине вступает в силу закон об уплате авансовых взносов по налогу на прибыль валютными обменниками.

Об этом речь идет в принятом парламентом 3 ноября 2022 года законе "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий за структурные подразделения, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме".

Отныне каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты – в населенном пункте, численность которого меньше 50 тыс. жителей.

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Отмечается, что авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий являются неотъемлемой частью налога на прибыль.

"Уплаченная в течение отчетного (налогового) периода сумма авансовых взносов с налога на прибыль предприятий уменьшает налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий, рассчитанные по результатам такого отчетного (налогового) периода... в размере, что не превышает сумму начисленного налогового обязательства за такой налоговый (отчетный) период", - сказано в тексте документа.

Авансовый взнос для обменников

Справка УНИАН. 3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла закон, который внедряет обязательную уплату авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн. Таким образом, размер авансового взноса для обменников составит 20,1 тыс. грн для населенного пункта с более 50 тыс. жителей и 6,7 тыс. грн, соответственно, для меньшего.

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