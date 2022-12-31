С начала года НБУ купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро.

Национальный банк Украины с 26 по 30 декабря купил на межбанковском валютном рынке 9,60 млн долларов и продал 1 101,79 млн долларов.

Как говорится в материалах НБУ, отрицательное сальдо интервенций составило 1 092,19 млн долларов.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 441,12 млн долларов.

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С начала года НБУ купил на межбанке 3 267,95 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 26 380,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 23 112,64 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Война в Украине и курс доллара:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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