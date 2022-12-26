Будет ли повышение минимальной зарплаты в Украине в следующем году - читайте в материале УНИАН.

В 2022 году минимальная зарплата в Украине повышалась один раз - в октябре "минималка" выросла на 200 гривен. Какой будет минимальная зарплата в 2023, и что будут получать "на руки" после всех вычетов - читайте в материале УНИАН.

Какая будет минимальная зарплата в 2023 - чего ждать

До 1 октября 2022 минимальная зарплата в Украине составляла 6500 гривен, после повышения и сейчас она составляет 6700 гривен. В 2023 году минимальную заработную плату в Украине повышать не планируют.

3 ноября Верховная Рада утвердила Госбюджет Украины на следующий год, который подписал президент Владимир Зеленский. Согласно документу, минимальная зарплата в Украине в 2023 году составит 6700 гривен в месяц и не будет меняться в течение следующего года. Если говорить о почасовом размере, минимальная заработная плата в 2023 году составит 40,46 гривен/час.

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По словам замминистра финансов Романа Ермоличева, в условиях войны государство будет направлять бюджет в первую очередь на другие приоритетные направления: сектор обороны и безопасности, выполнение социальных обязательств государства (пенсии и соцобеспечение) и медицину.

Если говорить о почасовом размере, минимальная заработная плата в 2023 году составит 40,46 гривен/час.

Что касается средней зарплаты, то, по прогнозу экспертов, она незначительно, но вырастет - в 2023 году средняя зарплата в Украине составит 18 261 гривну.

Минимальная зарплата в Украине 2023 - таблица, как менялась минималка по годам

Минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов - что будет на руки

После вычета налогов размер минимальной зарплаты изменится - от суммы 6700 гривен отнимут налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Минималка "на руки": 6700 грн - 18% (НДФЛ) - 1,5% (ВС) = 5 393,5 гривен.

Напомним, что минимальная зарплата - это гарантированный государством минимальный размер оплаты за выполненную месячную или часовую норму труда. Выплата работнику зарплаты, которая будет меньше размера "минималки", при условии выполненной месячной или часовой нормы труда, считается нарушением трудового законодательства. За подобное нарушение с работодателя взыскивается штраф в двукратном размере минимальной заработной платы (с 1 января 2023 года - 13 400 грн) за каждого работника, в отношении которого было совершено нарушение.

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