Размер ежемесячного взноса составит 3 или 1 минимальную зарплату - в зависимости от количества жителей соответствующего населенного пункта.

Верховная Рада приняла закон, который внедряет обязательную уплату авансового взноса по налогу на прибыль за каждый обменный пункт валют.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада приняла в целом закон (№7655) об обязанности по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый обменный пункт валют. За - 249 депутатов", - написал Железняк.

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Он отметил, что теперь каждый обменный пункт должен уплатить авансовый взнос в размере трех минимальных зарплат за каждый пункт обмена в населенном пункте, численность которого превышает 50 тыс. жителей; в размере одной минимальной зарплаты - в населенном пункте, численность которого меньше 50 тыс. жителей.

Соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Война и ужесточение требований к обменникам:

29 июля 2022 года Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

Информация об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют должна предоставляться населению в стандартизированном виде в четко определенном формате - копии приказа (распоряжения) об установлении курсов покупки и продажи иностранных валют. Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений.

2 августа 2022 года первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила о том, что необходимость ужесточения требований к обменникам, в том числе запрет размещения курсов валют на уличных табло, вызвана их спекуляциями относительно обменного курса.

По словам Рожковой, проверки показали, что часто небанковские финансовые учреждения осуществляют фактическую продажу валют по курсу, который отличается от размещенного на табло.

11 августа 2022 года в парламенте заявили, что планируют обязать обменники платить налог на прибыль авансом.

15 августа 2022 года Национальный банк предупредил валютные обменники о проведении внеплановых выездных проверок.

7 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который обязывает обменники валют платить фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий (№7655).

С 1 октября 2022 года минимальная зарплата в Украине выросла с 6,5 до 6,7 тыс. грн. Таким образом, размер авансового взноса для обменников составит 20,1 тыс. грн для населенного пункта с более 50 тыс. жителей и 6,7 тыс. грн, соответственно, для меньшего.

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