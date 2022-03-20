Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начала дня 21 марта может повлечь временные паузы в работе Приват24.

Государственный "ПриватБанк" второй раз за сутки продлил технологическую остановку в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц.

Об этом сообщила пресс-служба банка в соцсети.

Напомним, что изначально банк планировал завершить эти работы до 10:00 сегодняшнего дня.

"Продолжаем регламентные работы с "Приват24". К сожалению, настройки требует большего времени, чем мы планировали в начале работ", - говорится в сообщении.

В финучреждении отметили, что ИТ-команда вторые сутки в режиме 24/7 работает над усилением мощностей для бесперебойной работы банка при любых обстоятельствах.

"Настройка многих сервисов в течение 20 марта и начале дня 21 марта может повлечь временные паузы в работе Приват24", - предупредили в банке.

Как сообщал УНИАН, 19 марта "ПриватБанк" предупредил, что запланировал проведение технологических работ по модернизации "Приват24", поэтому сервис не будет работать в течение 10 часов.

Однако сегодня днем банк сообщил, что продолжил технологическую остановку в проведении платежей через "Приват24" и сайт для физлиц.