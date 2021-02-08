Новая монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В Украине выпустят памятную монету "250 лет астрономической обсерватории Львовского университета". Она вводится в обращение с 10 февраля 2021 года.

Читайте такжеБанкнота года: украинская купюра попала в номинанты международного конкурсаОб этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета посвящена научно-исследовательскому учреждению Львовского национального университета имени Ивана Франко, одной из старейших обсерваторий Восточной Европы, основанной в 1771 году, с которой связано начало развития астрономии во Львове.

Монета номиналом 5 гривень будет выпущена тиражом в 35 тысяч экземпляров. Диаметр ее составляет 35,00 мм, вес – 16,54 грамм. Изготовлена она из сплава нейзильбера.

На главной стороне монеты на фоне звездного неба разместились: малый Государственный Герб Украины, под которым надпись "Україна / 2021", в центре – телескоп обсерватории Львовского университета; номинал "П`ять гривень" показан внизу полукругом и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ изображен в правом углу.

На реверсе (оборотная сторона) размещена композиция, символизирующая времена первых документально подтвержденных астрономических наблюдений во Львове – на зеркальном фоне абриса панорамы Львова XVIII века изображен собирательный образ тогдашнего астронома; внизу городские стены, на фоне которых надпись "250 років" и здание обсерватории; вверху полукругом надпись: "Астрономічна обсерваторія Львівського університету.

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Автор: УНИАН