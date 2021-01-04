Памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Нацбанка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ.

Национальный банк Украины запустил интернет-магазин по продаже нумизматической продукции.

Читайте такжеНацбанк выпустил памятную монету "Украина - Беларусь" (фото)Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 4 января 2021 года нумизматическую продукцию Нацбанка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных. Доступные для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Нацбанка в интернет-магазине будут реализовываться по розничной цене НБУ.

«Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса на нее. Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, оплата продукции возможна исключительно в безналичной форме, а доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять "Нова Пошта" и "Укрпошта".

Согласно сообщению, также предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза в помещении Нацбанка по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

«В будущем Национальный банк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2020 года монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в обращение до 2003 года, перестали быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами.

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Автор: Екатерина Жирий