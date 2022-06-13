Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

Экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курсообразования, поскольку для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

Отмечается, что у валютного рынка должна возрасти способность к самосбалансированию.

"В противном случае коррекция официального курса только создаст лишний шок для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривню и на международные резервы сохранится. Это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

Курс гривны к евро в банковских обменниках Киева в понедельник, 13 июня, укрепился на 20 копеек - до 37,50 грн/евро. Курс гривны относительно доллара не изменился с предыдущего дня - 35,50 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 34,80 грн за долл., евро - 36,50 грн за евро.

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