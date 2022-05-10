Теперь аналитики ожидают, что экономика сократится на 30 процентов на фоне войны с Россией.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что вторжение России приведет к сокращению экономики Украины на 30% в этом году. В конце марта ЕББР прогнозировал сокращение на 20%.

Об этом сообщает CNBC.

В исследовании ЕБРР отмечается, что война сильно ударит и по экономике Украины, и по экономике России – в обеих странах ожидается резкий спад производства.

В то время как экономика Украины может сократиться на 30%, экономика РФ на фоне международных санкций – на 10%.

"Поскольку 3,4% роста ВВП, зарегистрированное в 2021 году, является лишь отдаленным воспоминанием, война приносит экономике Украины колоссальный стресс с тяжелым разрушением инфраструктуры и производственных мощностей", — говорится в исследовании.

По разным оценкам, от 30% до 50% предприятий в Украине полностью прекратили свою деятельность, в результате чего около половины всех работников потеряли работу и доход.

Последний прогноз валового внутреннего продукта для Украины является пересмотром в сторону уменьшения на десять процентных пунктов по сравнению с прогнозами банка, опубликованными в марте.

Прогнозируется, что ВВП Украины восстановится до 25% в следующем году, сообщили в ЕБРР, но при условии, что на то время будут продолжаться существенные работы по восстановлению страны.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль предположил, что ВВП Украины может упасть до 30%.

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