Курс гривни относительно доллара не изменился, а к евро украинская валюта укрепилась сразу на 20 копеек.

Курс гривни к евро в банковских обменниках Киева в понедельник, 13 июня, укрепился на 20 копеек - до 37,50 грн/евро.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно к доллару гривня осталась на уровне предыдущего дня - 35,50 грн/долл.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 34,80 грн за долл., евро-36,50 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривни к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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