В последнее время украинцев стали неприятно волновать колебания валютного курса в обменниках – на сером рынке гривня довольно заметно девальвировала, и курс кое-где достигал 36-37 грн/долл. Банки тем временем были вынуждены продавать и покупать валюту в пределах разрешенного Национальным банком узкого диапазона, но с 21 мая регулятор снял это ограничение. Это решение вызвало бурные обсуждения и критику как среди финансовых экспертов, так и среди населения.

Стоит напомнить, что официальный курс гривни к доллару со дня начала полномасштабной войны России против нашей страны, 24 февраля, и по сей день является фиксированным на уровне 29,25 грн/долл. Этим решением регулятор вовремя предупредил сногсшибательную девальвацию национальной валюты и значительный отток капитала за рубеж.

Люди не спешили нести свои доллары в официальные финучреждения

До середины апреля физические лица не могли покупать иностранную валюту в банках, но впоследствии Нацбанк разрешил банкам продавать валюту населению при определенных условиях: курс не должен отклоняться от официального больше, чем на 10 процентов, а также банки могли продавать только ту валюту, которую предварительно продали другие клиенты.

Этим успешно воспользовались дельцы на черном рынке, где курс существенно отличался от банковского. И люди не спешили нести свои доллары в официальные финучреждения, ведь на ровном месте можно было заработать несколько сотен гривень только на разнице в курсах.

Банки были неконкурентоспособными в этой ситуации, потому что, кроме разницы в курсе, объемы валюты в кассах отделений могли быть ограниченными, если клиенты не спешили нести доллары. Из-за такого спроса курс в неофициальных обменниках успел вырасти уже до 37-38 грн/долл.

Другим важным нововведением стало сокращение лимита снятия наличной валюты с гривневых карт за рубежом

20 мая Национальный банк отменил ограничения на установление курса банками – теперь банки могут самостоятельно решать, по какому курсу продавать валюту населению.

Другим важным нововведением стало сокращение лимита снятия наличной валюты с рублевых карт за границей – если раньше лимит составлял 100 тысяч гривень в месяц, то теперь он вдвое меньше – 50 тысяч.

Некоторые эксперты резко раскритиковали такое решение, ведь оно может негативно повлиять на украинских беженцев за рубежом. Для них теперь карточные операции будут проводиться по повышенному валютному курсу, соответственно, они на ровном месте потеряют часть своих средств.

Регулятор объяснил свое решение отменить ограничения для банков необходимостью выровнять условия между официальными банками и обменниками, в которых зарабатывали спекулянты. В результате обменный курс выровняется и впоследствии, вследствие роста конкуренции банков как между собой, так и с обменниками, гривня может даже немного укрепиться.

Другой проблемой стал так называемый валютный туризм

Действительно, в первые дни после отмены ограничения банки могут поднять курс доллара, но усиление борьбы за клиента сможет несколько умерить аппетиты банков. Граждане сейчас не привязаны к конкретному банку и могут легко открывать счета в различных учреждениях, даже дистанционно. Поэтому эксперты прогнозируют, что стабилизацию валютного курса стоит ожидать в течение пары недель.

Другой проблемой стал так называемый валютный туризм. В НБУ отметили, что решение о самостоятельном определении банками курса одновременно с уменьшением лимитов на снятие валютной наличности за рубежом должно исключить спекулятивную схему, которая расцвела во время войны.

Следует не забывать, что сейчас на курсообразование, как и на национальную экономику, главным образом влияет сокрушительная война

Схема заключалась в том, что некоторые предприимчивые украинцы пересекали государственную границу лишь с целью снять в европейских банкоматах валюту с гривневых карточек по официальному курсу НБУ. Вернувшись домой, дельцы продавали валюту в обменниках по значительно более высокому курсу. По данным Нацбанка, из-за таких спекуляций отток валюты из Украины составлял примерно 100 млн долларов в сутки.

Таким образом, принятые решения регулятора стали необходимостью в ответ на процветающие схемы обогащения спекулянтов, когда дефицитные валютные ресурсы страны могут тратиться на неприоритетные для военного времени нужды, что крайне важно пока минимизировать.

Очевидно, сейчас украинцы могут столкнуться с девальвацией гривни в некоторых банках. Уже по состоянию на понедельник большинство коммерческих банков поспешили поднять курс продажи валюты местами до 38,5 грн/долл., в то время как в государственных он остался неизменным – 32,18 грн/долл, как и до снятия ограничений.

Поэтому украинцы сейчас имеют выбор, где купить или продать валюту, а в дальнейшем конкуренция должна сгладить значительную разницу в курсах в разных банках и обменниках.

И следует не забывать, что сейчас на курсообразование, как и на национальную экономику, главным образом влияет сокрушительная война. Чем скорее она закончится и национальная экономика начнет восстанавливаться с международной помощью, тем быстрее удастся стабилизировать курс национальной валюты. Поэтому сейчас на первый план должна выйти работа на благо Украины и посильная помощь ВСУ, а не переживания по поводу меняющегося курса в обменниках.

Екатерина Жирий