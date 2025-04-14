Продать доллар можно в среднем по курсу 41,05 грн, а евро - 46,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 14 апреля, снизился на 5 копеек и в среднем составляет 41,65 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,05 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 65 копеек и составляет 47,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,30 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 40,94 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,00 грн/евро, а курс продажи - 46,60 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 14 апреля, составляет 84 550 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 492 880 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 14 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции, и евро достиг исторического максимума. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 1,08 гривни.

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