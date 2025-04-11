Курс гривни к евро установлен на уровне 46,92 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 14 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,39 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна значительно ослабила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 46,92 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 1,08 гривни.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,40/41,43 грн/долл., а евро - 46,91/46,93 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составил 41,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,11 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 46,80 грн/евро, а курс продажи - 46,13 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 11 апреля составляет 81 049 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 359 700 грн.

Курс доллара в "ПриватБанке" 11 апреля подорожал на 11 копеек и составляет 41,56 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 1,09 грн до 46,99 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,96 гривни, а евро - по курсу 45,84 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: