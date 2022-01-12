Представитель банка возмущенный комментарий не проигнорировал и дал ответ на него.

Клиент "ПриватБанка" утверждает, что в его личный кабинет в сервисе "Приват24" удалось войти мошенникам, которые впоследствии оформили виртуальную карту с лимитом в 34 тысячи гривень.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

По его словам, "кредитные" деньги злоумышленники сразу потратили.

"Когда я обращался в "ПриватБанк", чтобы мне установили кредитный лимит, долго рассматривали и отказали. Мошенникам же одобрили за секунду, плюс без моего согласия списали деньги. Я обратился в ПриватБанк чтобы вернули деньги на счет, и мне отказали, хотя деньги ещё не дошли. Меня просто кинул "ПриватБанк", и я думаю не без участия их работников", - заявил возмущенный клиент.

В ответ представитель банка сообщил, что для оформления виртуальной карты нужен доступ в "Приват24", который предусматривает знание пароля или пин-кода карты.

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"По правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке, данные списания не могут быть обжалованы как мошеннические, так как был введен одноразовый пароль 3D Secure для подтверждения оплаты. Нами постоянно модернизируются программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия со стороны третьих лиц, вводится дополнительная проверка при нетипичности операций", - пишет сотрудник "Привата".

По его данным, ситуацию детально рассмотрели профильные специалисты и дали информацию по результатам проверки.

"Поиск и задержание злоумышленников вместе с проведением расследований по случаям мошенничества является обязанностью правоохранительных органов и согласно законодательству находятся вне юрисдикции банка. Правоохранители могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству запросу всю необходимую информацию", - говорится в ответе.

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