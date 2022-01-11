В банке инцидент обозначили "мошенническим снятием средств", утверждает заявительница.

Клиентка "Приватбанка" заявила о проблеме с закрытием счетов. Женщина убеждает, что все карты заблокировала еще в декабре 2020 года, но через год ей позвонили из банка с неприятным известием.

Об этом говорится в жалобе на сайте Минфин.

"В декабре 2020 года закрыла в Приватбанке абсолютно все свои счета и карты, написала соответствующее заявление в отделении банка. А в конце декабря 2021 года, через год после закрытия карт, мне звонят сотрудники банка и говорят о том, что я им должна денег", – сообщила клиентка.

Женщина обратилась к работникам финучреждения с вопросом, как кто-то мог списать с заблокированных счетов средства. На что те четкого ответа не дали.

Читайте такжеАналитики спрогнозировали новые колебания курса гривны и назвали причины"Насколько это вообще законно и как себя в дальнейшем защитить от такого? От банка также тишина", - пожаловалась гражданка.

Как установила женщина позже, банк еще за месяц до извещения о "долге" отправил запрос на возврат средств в платежную систему, обозначив инцидент "мошенническим снятием средств".

"Но не дождавшись ответа, так понимаю, решили "сбить деньжат" со всех сторон. Креативно", - написала женщина.

Что говорит Приватбанк

В Приватбанке ответили, что запрос на списание средств был инициирован сайтом, где ранее были указаны реквизиты карты.

"Так как транзакция не была ранее завершена, но была подтверждена — образовалась задолженность. Инициированная банком заявка на обжалование успешна, по ее результату до конца месяца будет погашена задолженность, возникшая в результате операции", – проинформировали в банке.

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