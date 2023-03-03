Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также не изменился - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,32 грн.

Курс во время войны

Почти через три месяца после российского втордения в Украину, Национальный банк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ограничения были отменены с 21 мая 2022 года, а уже 21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

31 мая 2022 года Национальный банк заявил о том, что отпустит курс гривни в свободное плавание, когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны.

3 марта 2023 года финансовый эксперт Сергей Фурса заявил о том, что хоть в Украине резко подешевел наличный доллар, а американская валюта за два месяца текущего года подешевела почти на две гривни, не стоит ждать падения цен на продукты.

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