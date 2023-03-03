Он говорит, что не стоит ждать падения цен на продукты.

В Украине резко подешевел наличный доллар. Американская валюта за два месяца текущего года подешевела почти на две гривни.

С начала года украинцы покупали доллар по курсу 40 гривень 60 копеек, в марте курс покупки в среднем 38 гривень 60 копеек. Означает ли это, что гривня укрепляется, а цены станут ниже, в эфире "Сніданку з 1+1" пояснил финансовый эксперт Сергей Фурса.

Он говорит, что падение наличного доллара хоть и незначительное, но полезное для экономики государства. "У нас есть гораздо большее инфляционное давление, в этом году инфляция все еще в Украине будет оставаться высокой. И, конечно, стабильность гривны или ее минимальное укрепление играет против инфляции", — заявил Фурса.

Экономический эксперт добавляет, что инфляционное давление все равно намного больше. Поэтому не стоит ждать падения цен на продукты.

Среди причин укрепления гривни Фурса называет желание некоторых банков продать доллары, которые у них есть, для получения гривни для увеличения ее объемов. Он прогнозирует, что ниже 38 грн/долл гривня не опустится, однако и выше 40 подниматься не будет.

Курс доллара в обменниках 2 марта 2023

Курс гривни к доллару 2 марта в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 39,25 грн/долл. Курс гривни к евро подешевел на 10 копеек - до 41,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 38,50 грн за долл., евро-40,50 грн за евро.

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