Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 38,90 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,40 грн/долл., евро - 40,00 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,32 грн.

Курс во время войны

С 24 февраля 2022 года официальный курс гривни к доллару был зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл.

С 21 мая 2022 года в Украине отменили ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

31 мая 2022 года Национальный банк заявил о том, что отпустит курс гривни в свободное плавание, когда будет работающая экономика, налаженный украинский экспорт и четкое понимание относительно войны.

В июле официальный курс гривни в Украине был снижен на 25% - до 36,57 грн/долл.

В госудбюджет Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве считют, что в первой половине 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

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