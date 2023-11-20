Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест составляет 55,4 тысячи.

Уровень официальной безработицы в Украине обновил исторический минимум. Количество зарегистрированных безработных в октябре упало до 97,3 тысячи, среди которых 72,1 тысячи - женщины.

Как сообщает НБУ со ссылкой на данные Государственной службы занятости, год назад в Украине было 239,1 тысячи безработных.

В то же время количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 194,7 до 38,6 тысячи человек.

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В НБУ добавляются, что по состоянию на октябрь потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составила 55,4 тысячи (рост за месяц на 2,1 тысячи). Сейчас на одно свободное место претендуют два человека.

Трудоустройство и безработица в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине в 1,5 раза увеличили минимальную сумму выплаты по безработице.

Согласно прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% соответственно в последующие годы. Регулятор отмечает, что уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда.

В то же время по словам эксперта, безработица в Украине значительно выше официальных показателей.

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