Выплаты внутренне перемещенным лицам установлены на уровне 2500 гривень.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Как отмечается в соответствующем постановлении Фонда, зарегистрированном в Министерстве юстиции, безработные в Украине будут получать не менее 1500 грн, вместо 1000 грн, как раньше.

Отмечается, что 1500 гривень минимальной помощи будут получать люди без страхового стажа и те, кто работал в течение последнего года менее семи месяцев.

В то же время максимальная сумма выплат по безработице остается без изменений - она установлена на уровне минимальной заработной платы в Украине, которая в 2023 году составляет 6700 гривень.

Видео дня

Кроме того, согласно постановлению Фонда, внутренне перемещенные лица в Украине могут претендовать на выплаты в размере 2500 грн. такую сумму будут получать ВПЛ, которые были взяты на учет при отсутствии документов, необходимых для предоставления статуса безработного, а также внутренне перемещенные лица, находящиеся на временно оккупированной территории или в местах ведения боевых действий, которые не имеют необходимых документов, но сведения о которых имеются в государственных реестрах.

Постановление вступает в силу со следующего дня после обнародования, однако по состоянию на сегодня документ опубликован еще не был. Отмечается, что обновленные суммы выплат будут применяться в период с 31 июля.

Безработица в Украине

По данным Национального банка, в августе 2023 года в Украине было зарегистрировано рекордно мало безработных - 108,7 тысяч. Для сравнения, еще в августе 2022 года эта цифра составляла 278,6 тысяч человек, а к началу полномасштабной войны, в январе 2022 года, - 315,4 тыс.

При этом, несмотря на положительную динамику, по словам первого вице-премьер-министра-министра экономики Юлии Свириденко, уровень безработицы в Украине остается "на достаточно высоком уровне".

К тому же, по мнению экспертов, реальный уровень безработицы в Украине значительно превышает официальные показатели.

В ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года отмечалось, что уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% в последующие годы соответственно.

На время действия военного положения в Украине сократили продолжительность получения выплат по безработице - сейчас она составляет 90 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: