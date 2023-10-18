Пособие по безработице сейчас получают 41,8 тыс. безработных украинцев.

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине в сентябре упало до рекордного минимума в 103,3 тыс. человек.

По данным Национального банка, в прошлом месяце количество официально зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось до 103,3 тыс. человек со 108,7 тыс. человек в августе.

Из общего числа безработных женщины составляют 74,6 тыс. человек, а молодежь в возрасте до 35 лет – 23,1 тыс. При этом пособие по безработице сейчас получают 41,8 тыс. безработных украинцев.

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В прошлом сентябре в Украине было зарегистрировано 260,5 тысяч безработных, то есть их количество упало в 2,5 раза. Очевидно такому существенному сокращению способствовал ряд факторов - большое количество мужчин, мобилизованных в ряды ВСУ, а также немалое количество украинок трудоспособного возраста за рубежом. К тому же, по мнению экспертов, реальный уровень безработицы в Украине значительно превышает официальные показатели.

Безработица в Украине во время войны

По состоянию на февраль 2023 года количество официальных безработных в Украине превысило 150 тысяч человек.

В Министерстве экономики ранее прогнозировали, что по результатам 2023 года безработица снизится до 19%, что все равно является высоким показателем.

Согласно ежеквартальному инфляционному отчету Нацбанка за июль 2023 года, уровень безработицы в Украине будет постепенно сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% в последующие годы соответственно.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы увеличил минимальную сумму выплаты по безработице. Как отмечается в соответствующем постановлении Фонда, зарегистрированном в Министерстве юстиции, безработные в Украине будут получать не менее 1500 грн, вместо 1000 грн, как раньше.

1500 гривень минимальной помощи будут получать люди без страхового стажа и те, кто работали в течение последнего года менее 7 месяцев.

При этом максимальная сумма выплат по безработице остается без изменений - она установлена на уровне минимальной заработной платы в Украине, которая в 2023 году составляет 6700 гривен.

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