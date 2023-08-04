Регулятор отмечает, что уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда.

Уровень безработицы в Украине постепенно будет сокращаться: до 19% в текущем году и до 16,9% и 14,4% соответственно в последующие годы.

Такой анализ и прогноз макроэкономической ситуации опубликован в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за июль 2023 года. Как говорится в документе, сокращению уровня безработицы будет способствовать восстановление экономической активности.

Регулятор отмечает, что уровень безработицы будет оставаться выше, чем до полномасштабного вторжения, из-за сохранения значительных диспропорций на рынке труда, что будет объясняться неравномерным восстановлением по регионам в связи российским вторжением.

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Оживление экономики также обусловит постепенный рост спроса на рабочую силу, а значит и трудовых доходов. В послевоенное время их увеличению дополнительно будет способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за рабочую силу. Рост трудовых доходов возобновится уже в этом году, а в дальнейшем будет ускоряться. Трудовые доходы будут расти как в номинальном, так и в реальном измерениях.

Ситуация с безработицей в время войны

По состоянию на февраль 2023 года в Государственном центре занятости были официально зарегистрированы 156 тысяч безработных.

По состоянию на 3 марта 2023 года безработица в Украине была значительно выше официальных показателей.

В апреле 2023 года первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко заявила о том,что в Украине сейчас достаточно высокий уровень безработицы.

Украина сейчас имеет безработных, чьи навыки не соответствуют требованиям рынка труда. Это так называемая структурная безработица.

В мае 2023 года Нацбанк прогнозировал, что к концу 2023 года уровень безработицы в Украине снизится до 18,3% благодаря активизации экономической деятельности.

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