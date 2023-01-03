Также он рассказал, как выезд людей влияет на экономику страны.

Восемь миллионов украинцев, которые из-за войны выехали за границу, для экономики означает потерянные 40 млрд долларов.

Об этом рассказал экономист Алексей Кущ во время информационного телемарафона. "Человеческий капитал - это двигатель современной экономики. Внутренний потребительский спрос и есть основной драйвер экономического роста. Если восемь миллионов уехало за границу, то просто вычитаем этот спрос. Они приобретут товары у европейских производителей, вместо того, чтобы покупать украинское в Украине", - сказал он.

Кроме того, эксперт считает, что безработица в Украине значительно выше официальных показателей.

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"Нам показали, что за год войны рост безработных произошел на 300 тысяч человек. Это абсолютно не объективно, потому что люди официально не регистрируются", - пояснил Кущ.

В то же время эксперт сомневается, что показатель безработицы в Украине в 2023 году будет 2,8 миллионов человек.

"Гораздо больше реальных безработных. Этот показатель не учитывает тех людей, которые уехали за границу", - пояснил он.

Безработица в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства экономики, фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, тогда как в Государственной службе занятости зарегистрировано лишь 215 тысяч безработных.

25 октября в Минэкономики сообщили, что безработных будут привлекать в "Армию восстановления". Люди будут получать за работу минимальную зарплату в размере 6,7 тыс. грн.

По результатам недавнего опроса, более 60% населения Украины почувствовали ухудшение материального положения своей семьи.

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