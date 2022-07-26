Второй удар по ценам будет дальше в связи с ростом курса доллара на 25%.

До конца года цены в Украине могут вырасти еще на 10-15%.

Как сообщает пресс-служба Центра экономической стратегии, об этом рассказал директор ЦЭС Глеб Вышлинский.

"Первое повышение цен мы наблюдали весной из-за проблем с логистикой и горючим. Второй удар по ценам будет дальше в связи с ростом курса доллара на 25%", - сказал он.

По словам эксперта, правительство не имело возможности покрывать все расходы без печати денег Нацбанком, и изменение курса валют ему частично поможет. Однако это приведет к удорожанию импортных товаров, ведь импортеры рассчитываются по официальному курсу.

"НБУ ожидает, что до конца года инфляция составит 30%. Поэтому еще на 10-15% вырастут цены. Это уменьшит реальные возможности покупать товары и услуги тех, кто зависит от государственных выплат, пенсий и выплат в бюджетной сфере", - добавил Вышлинский.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию в более чем 30% по итогам 2022 года.

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